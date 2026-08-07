Basler: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Basler hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Basler noch ein Gewinn pro Aktie von 0.050 EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 75.1 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52.2 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch