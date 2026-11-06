Basler informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Basler präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0.47 EUR. Im letzten Jahr hatte Basler einen Gewinn von 0.150 EUR je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 75.0 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 33.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Basler einen Umsatz von 56.3 Millionen EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch