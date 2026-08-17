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17.08.2026 06:37:00
Basis: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Basis präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 6.29 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.360 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Basis mit einem Umsatz von insgesamt 2.12 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6.12 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 60.89 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 52.34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Basis im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5.55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.43 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 7.98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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