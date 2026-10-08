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BASILIA JEWELLERY & WATCH FAIR 2027 GEWINNT AN DYNAMIK



08.10.2026 / 14:50 CET/CEST



Basel, 8. Oktober 2026 Drei Monate nach der Lancierung zeigt sich: Die Basilia Jewellery & Watch Fair trifft mit ihrem Konzept als Drehscheibe für die Schmuck-, Uhren- und Edelsteinbranche zwischen Asien und Europa auf ein klares Bedürfnis. Dank starker Nachfrage aus dem Markt haben die Anmeldungen bereits 70 Prozent des Ziels für die erste Ausgabe erreicht, die vom 8. bis 11. April 2027 stattfindet. Rund 75 Prozent der angemeldeten Ausstellenden stammen aus dem Bereich Schmuck und Edelsteine, die übrigen aus der Uhrenbranche. Mit bereits 70 Prozent der angestrebten Anmeldungen ist die Messe auf gutem Weg zu ihrem Ziel von mehr als 400 Ausstellenden. Die Basilia Jewellery & Watch Fair findet vom 8. bis 11. April 2027 in der Halle 2 der Messe Basel statt. Sie verbindet die Schmuck-, Uhren- und Edelsteinbranche aus Asien und Europa. Teilnehmende können hier gezielt Kontakte knüpfen, neue Produkte entdecken und Geschäfte anbahnen, in einem professionellen und inspirierenden Umfeld. «Die positive Resonanz nach nur drei Monaten zeigt uns, dass unser Konzept einer Drehscheibe zwischen Asien und Europa – in beide Richtungen – einem echten Bedürfnis entspricht», sagt Roman Imgrüth, CEO Exhibitions & Events der MCH Group. «Informa Markets bringt fundiertes Branchenwissen und ein internationales Netzwerk mit, Basel die Erfahrung als Gastgeberin grosser Veranstaltungen. Gemeinsam bringen wir Branchen aus zwei Weltregionen zusammen. Dabei denken wir die Messe neu: als Ort, an dem man Neues entdeckt, sich professionell präsentiert und vor allem gute Geschäfte macht.» Basilia Jewellery & Watch Fair vereint Schmuck, Edelsteine und Uhren in einer breiten Preisspanne, darunter auch Premium- und ausgewählte High-End-Angebote. Der Schwerpunkt liegt auf dem Einstiegs- und mittleren Segment, wo Marken und Zulieferer gezielt Einkäufer treffen und ihren Vertrieb aufbauen wollen. Die verschiedenen Bereiche und Teilnahmeformate bieten Ausstellenden ein professionelles Umfeld, um ihre Arbeit zu präsentieren, und helfen Einkäufern, die für sie relevanten Produkte und Partner zu finden. Von Asien nach Europa – und von Europa nach Asien

An Basilia stellen Schmuck-, Edelstein- und Uhrenunternehmen aus Asien und Europa aus. Asiatische Firmen belegen derzeit rund 65 Prozent der Fläche, europäische rund 35 Prozent. Die Anmeldungen aus Europa und anderen westlichen Märkten nehmen zu, womit sich das Verhältnis zunehmend ausgleicht. Die Chancen bestehen in beide Richtungen: Europäische und andere westliche Marken suchen in Asien Vertriebspartner und Zulieferer. Asiatische Marken suchen Vertriebswege in Europa und weiteren westlichen Märkten, asiatische Zulieferer dort neue Kunden und Partner. Basilia bringt diese Unternehmen in Basel zusammen, einer Stadt mit langer Tradition im internationalen Austausch, und gibt ihnen Raum, Chancen auszuloten und marktübergreifende Beziehungen aufzubauen. Die Schmuck- und Edelsteinbranche steht exemplarisch für diese Annäherung: Zu den bestätigten Ausstellenden zählen renommierte Ateliers und etablierte Händler loser Edelsteine wie AV Globale (Singapur), CHQ GmbH und M. T. Mohr (Deutschland), Cheng & Cheung und RMC Gems (Hongkong), Duang Kaew (Thailand), Venus Jewel (Indien) und Precious Pebbles (USA). «Wir verzeichnen eine starke Beteiligung der wettbewerbsfähigsten Zulieferer Asiens, die in europäische Märkte eintreten oder dort expandieren wollen, während sich europäische Unternehmen in wachsender Zahl anmelden», sagt Celine Lau, Director of Jewellery Fairs bei Informa Markets. «Unser Ziel war Vielfalt, und genau das sehen wir: Unternehmen, die sich auf alles spezialisieren, von Ultra-Luxus und innovativen Kreationen bis hin zu Aspirational-Luxury-Kollektionen, ergänzt durch führende Anbieter loser Edelsteine. Die bereits bestätigten Ausstellenden zeigen, welche Bandbreite an Unternehmen Basilia zusammenbringen kann. So erhalten alle an der Messe, egal woher sie kommen, die Chance, Produkte und Partner zu entdecken, denen sie sonst nicht begegnen würden, und Zugang zu regionenübergreifenden Möglichkeiten, die allein nur schwer zu erschliessen sind. Diese Vielfalt, verbunden mit Basels Lage als natürliche Drehscheibe, macht den Erfolg von Basilia aus.» Gemacht zum Entdecken. Gestaltet fürs Geschäft

Neben etablierten Marken und Unternehmen erhalten auch unabhängige und aufstrebende Schmuck- und Uhrenmarken die Gelegenheit, sich internationalen Einkäufern, Medien und Konsumentinnen und Konsumenten vorzustellen. Ein eigener Emerging Brands District bietet unabhängigen Uhrenmarken eine professionelle, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Präsentationsfläche, während Launch Stages und Medienaktivitäten neue Namen und Ideen einem breiteren Publikum bekannt machen. Auch Grosshändler, Distributoren und Sourcing-Spezialisten können Produkte und Zulieferer entdecken, während Ausstellende jene Personen treffen, die ihre Produkte einkaufen, führen und vertreiben. Zudem ist der Detailhandel vertreten und bringt die Perspektive der konsumentennahen Absatzmärkte an die Messe. Basel heisst willkommen

Dank enger Zusammenarbeit mit Basel Tourismus stehen Ausstellenden und Besuchenden mehr als 2500 Zimmer zu besonders attraktiven Konditionen zur Verfügung. Das Kontingent für Basilia umfasst verschiedene Hotelkategorien und Preisklassen. «Die Basler Hotellerie steht geschlossen hinter Basilia», sagt Letizia Elia, Direktorin von Basel Tourismus. «Messen gehören seit Jahrhunderten zur Identität unserer Stadt. Basel verbindet internationale Erreichbarkeit mit den kurzen Wegen einer kompakten Stadt – ideale Voraussetzungen für die Schmuck- und Uhrenbranche, um sich zu treffen, Geschäfte zu machen und Neues zu entdecken.» Facts & Figures Veranstaltung Basilia Jewellery & Watch Fair Datum 8. bis 11. April 2027 Ort Halle 2, Messe Basel, Messeplatz, 4005 Basel, Schweiz Öffnungszeiten 10.00–18.00 Uhr Veranstalter Informa Markets, MCH Group Unterstützende Verbände Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers Association (HKJJA) Hong Kong Watch manufacturers Association The Federation of Hong Kong Watch Trades & Industries Ltd Erwartete Anzahl Ausstellende (erste Ausgabe 2027) 400+ Produktprofil (erste Ausgabe 2027) Schmuck: 50 % Edelsteine: 25 % Uhren: 25 % Besucherprofil Grosshandel, Import/Export, Vertrieb Detailhandel, Onlinehandel Hersteller Designerinnen und Designer Über Informa Markets

Informa Markets schafft Plattformen, auf denen Branchen und Fachmärkte Handel treiben, Innovationen vorantreiben und wachsen können. Das Portfolio umfasst mehr als 550 internationale B2B-Veranstaltungen und -Marken in Märkten wie Healthcare & Pharmaceuticals, Infrastructure, Construction & Real Estate, Fashion & Apparel, Hospitality, Food & Beverage sowie Health & Nutrition. Kunden und Partnern weltweit bietet Informa Markets durch Präsenzmessen, spezialisierte digitale Inhalte und handlungsrelevante Datenlösungen die Möglichkeit, sich zu vernetzen, Neues zu erleben und Geschäfte zu machen. Als weltweit führender Messeveranstalter erweckt Informa Markets eine Vielzahl von Fachmärkten zum Leben, eröffnet Chancen und hilft ihnen, an 365 Tagen im Jahr zu florieren. Weitere Informationen unter www.informamarkets.com. Über das Schmuckportfolio von Informa Markets

Informa Markets Jewellery, der globale Schmuckbereich von Informa Markets, bietet physische und webbasierte Sourcing-Erlebnisse, digitale Lösungen und spezialisierte B2B-Plattformen, die internationale Einkäufer und qualitativ hochwertige Anbieter in den Märkten für Feinschmuck, Edelsteine sowie Modeschmuck und Accessoires zusammenbringen. Ressourcen, Branchenerfahrung, Einfluss und Fokus als Partner werden durch das globale Schmuckportfolio gestärkt. Dazu gehören Messen und Veranstaltungen in wichtigen Städten, die digitale Plattform JewelleryNet, ein eigenes Jewellery-Media-Team mit der Leitpublikation JNA, das Bildungsprogramm Jewellery & Gem Knowledge Community sowie das renommierteste Award-Programm der Branche, die Jewellery World Awards (JWA). Weitere Informationen auf der Website (https://imjewellery.jewellerynet.com). Über die MCH Group

Die MCH Group mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) ist ein weltweit tätiges Erlebnismarketing-Unternehmen mit einem umfassenden Dienstleistungs-Netzwerk fu¨r globale Kunden. Zu ihrem Kerngeschäft gehören einzigartige Community-Plattformen wie die Art Basel Shows in Basel, Hong Kong, Paris, Miami Beach und Katar sowie national bedeutende Messen wie die Swissbau und Giardina. Der Bereich Live Marketing Solutions mit den Brands MCH Global, MC2 und Expomobilia bietet individuelle Erlebnismarketing-Lösungen von der Strategie u¨ber die Kreation bis zur Umsetzung an. Die MCH Group betreibt zudem die Messe und das Congress Center Basel sowie die Messe Zu¨rich. Das Unternehmen beschäftigt u¨ber 800 Mitarbeitende, rund die Hälfte davon in der Schweiz und den USA. Media Contact

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