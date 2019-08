Basilea startet Phase-1/2-Studie mit Derazantinib bei Blasenkrebs

In dem FIDES-02-programm werde der Kandidat als Einzelwirkstoff und in Kombination mit dem PD-L1-blockierenden Immuncheckpoint-Inhibitor Atezolizumab (Tecentriq) von Roche eingesetzt, teilte Basilea am Dienstag mit.

Die Studie richtet sich den Angaben zufolge speziell an Patienten mit fortgeschrittenem Blasenkrebs (Urothelkarzinom), bei dem Veränderungen der sogenannten FGFR-Gene festgestellt wurden. In den USA ist das Urothelkarzinom laut Basilea die sechsthäufigste Krebserkrankung.

hr/uh

Basel (awp)