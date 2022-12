Basilea-Partner Asahi Kasei erhält in Japan Zulassung für Pilzmittel Cresemba

Basel (awp) - Basileas Pilzmittel Cresemba kann künftig auch Patienten in Japan verabreicht werden. Der Lizenzpartner Asahi Kasei Pharma habe vom japanischen Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) die Zulassung für Cresemba (Isavuconazol) zur Behandlung von Erwachsenen mit Aspergillose, Mukormykose und Kryptokokkose erhalten, teilte das Biopharmaunternehmen am Freitag mit.

Cresemba ist den Angaben zufolge bereits in 69 Ländern zugelassen und wird derzeit in 59 Ländern vermarktet, darunter in den USA, China, den meisten EU-Mitgliedsstaaten und weiteren Ländern innerhalb und ausserhalb Europas.

hr/kw