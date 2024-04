Basilea erhält US-Zulassung für Antibiotikum Ceftobiprol

Allschwil (awp) - Das Biotechunternehmen Basilea kann einen Erfolg verbuchen. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat dem Antibiotikum Ceftobiprol die erhoffte Zulassung erteilt.

Im vergangenen August hatte Basilea mit etwas Verzögerung den Antrag für das Mittel in drei Indikationen eingereicht. Mit der Zulassung darf es künftig bei Patienten eingesetzt werden, die an der Infektionskrankheit Staphylococcus-aureus-Bakteriämie (SAB) einschliesslich rechtsseitiger infektiöser Endokarditis leiden oder an einer akuten bakteriellen Haut- und Weichteilinfektion (ABSSSI). Die dritte Indikation bezieht sich auf ambulant erworbene bakterielle Lungenentzündungen (CABP).

Basilea hatte das Phase-III-Programm für Ceftobiprol zusammen mit Bundesmitteln des US-Gesundheitsministeriums (HHS), der Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR) und dem Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) finanziert.

Ceftobiprol ist als Zevtera und Mabelio bereits in einer Reihe europäischer Länder und weiteren Regionen zur Behandlung von erwachsener Patienten mit bakterieller Lungenentzündung (HABP, CABP, mit Ausnahme der beatmungsassoziierten Lungenentzündung VABP) zugelassen und auf dem Markt. In den USA war Ceftobiprol hingegen bislang nicht zugelassen.

