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27.10.2026 10:09:36
Basilea-Aktien setzen Höhenflug nach Prognoseanhebung fort
Zürich (awp) - Die Aktien des Biopharmaunternehmens Basilea steigen am Dienstag nach einer deutlichen Anhebung der Finanzziele für das Geschäftsjahr 2026 erneut stark. Vor allem für die Umsätze mit Cresemba und Zevtera werden die erwarteten Erlöse nach oben geschraubt. Analysten legen den Fokus nun für den morgigen Kapitalmarkttag auf Details zur Pipeline.
Die Titel von Basilea stehen um 9.50 Uhr mit 7,4 Prozent im Plus auf 74,00 Franken. Der Gesamtmarkt SPI notiert derweil ganz leicht im Minus (-0,02%). Die Aktien des Biopharmaunternehmens setzen damit ihren seit August anhaltenden Höhenflug fort. Damals hatte Basilea bereits anlässlich der Halbjahreszahlen den Ausblick angehoben.
Die Experten der ZKB bewerten die Erhöhung der Guidance sowie der Finanzziele für die "Agenda 2030" für das kommerzielle Geschäft sicherlich als positiv. Fast bemerkenswerter sei indes das Update zu den beiden Pipeline-Produkten Fosmanogepix und Ceftibuten-Ledaborbactam. Bei Ceftibuten-Ledaborbactam brauche es neu nur noch eine kombinierte Studie. Der "grösste Werttreiber" Fosmanogepix sei zudem auf Kurs für die Daten Mitte 2028. Damit verlagere sich der Fokus vom kommerziellen Geschäft auf die Pipeline. Zu dieser erwarte man am morgigen Kapitalmarkttag mehr Transparenz. Daher warte man mit der Anpassung der Schätzungen bis nach dem CMD, sehe aber durchaus "Aufwärtspotential".
Auch bei Octavian bezeichnet man die Anhebung der Prognosen als "beträchtlich". In Verbindung mit dem höheren langfristigen Ziel für die Cash-Generierung, einem effizienteren und wohl auch weniger riskanten Entwicklungsweg für Ceftibuten-Ledaborbactam sowie dem Fortschritt bei Fosmanogepix sieht man auch dort ein Aufwärtspotenzial für die eigenen Schätzungen.
sta/jb
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