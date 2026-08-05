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05.08.2026 13:15:36
Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt
Basilea hat von der US-Behörde BARDA zusätzliche Fördergelder in Höhe von 5,4 Millionen US-Dollar erhalten.
Insgesamt hat das Biomedical Advanced Research and Development Authority dem Unternehmen damit bisher 30,8 Millionen US-Dollar bereitgestellt, wie Basilea am Mittwoch mitteilte. Insgesamt könnten bis zu 172 Millionen fliessen.
Die Basilea-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,59 Prozent fester bei 50,80 Franken.
awp-robot/ra
Allschwil (awp)
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Basilea Pharmaceutica am 05.08.2026
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