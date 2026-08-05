Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt

Das Geld dient der Entwicklung des oralen Antibiotikums Ceftibuten-Ledaborbactam zur Behandlung komplizierter Harnwegsinfektionen.

Insgesamt hat das Biomedical Advanced Research and Development Authority dem Unternehmen damit bisher 30,8 Millionen US-Dollar bereitgestellt, wie Basilea am Mittwoch mitteilte. Insgesamt könnten bis zu 172 Millionen fliessen.

Die Basilea-Aktie notiert an der SIX zeitweise 0,59 Prozent fester bei 50,80 Franken.

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Allschwil (awp)