Basilea-Aktie vorbörslich stark: Basilea erhält weitere Meilensteinzahlung von Pfizer

Denn der US-Konzern verkauft das einlizenzierte Antimykotikum Cresemba in Europa, Russland und Israel so gut, dass die Umsätze erneut eine Schwelle überschritten haben, die eine Meilensteinzahlung an Basilea auslöst.

Diesmal sind es 10 Millionen US-Dollar, teilte Basilea am Mittwoch mit. Es sei bereits die zweite Umsatzmeilensteinzahlung von Pfizer in diesem Jahr. Insgesamt belaufen sich die Meilensteinzahlungen von Pfizer laut Mitteilung auf bisher 38 Millionen Dollar.

Pfizer vermarktet Cresemba derzeit in den meisten europäischen Ländern sowie in einer Reihe von Ländern im asiatisch-pazifischen Raum. Basilea hat Anspruch auf Meilensteinzahlungen, wenn die kumulierten Cresemba-Umsätze von Pfizer in deren Lizenzgebieten bestimmte Schwellenwerte überschreiten.

Total könnten sich die Meilensteinzahlungen an Basilea auf bis 610 Millionen Dollar summen. Dazu kommen umsatzbezogene Lizenzgebühren im Mittzehner-Prozentbereich.

Im vorbörslichen Handel gewinnt die Basilea-Aktie zeitweise 2,1 Prozent.

hr/ra

Basel (awp)