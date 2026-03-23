|Probanden-Tests
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23.03.2026 11:33:36
Basilea-Aktie tiefer: Phase-1-Start für Antibiotika-Kandidat
Basilea hat einen wichtigen Schritt in der klinischen Entwicklung seines Antibiotika-Kandidaten BAL2420 erreicht.
Der Beginn der klinischen Erprobung am Menschen markiere einen wichtigen Meilenstein für das Programm, erklärte Chief Medical Officer Marc Engelhardt in dem Communiqué. Der neuartige Wirkmechanismus biete Potenzial zur Behandlung schwerer Infektionen mit multiresistenten Krankheitserregern. BAL2420 gehört zu einer neuartigen Klasse von Antibiotika.
In präklinischen Untersuchungen habe BAL2420 eine starke und rasche bakterizide Wirkung gegen gramnegative Keime aus der Familie der Enterobacteriaceae gezeigt. Dies schliesse auch Stämme ein, die Resistenzen gegen etablierte Antibiotika aufwiesen.
Via SIX geht es für die Basilea-Aktie zeitweise um 2,88 Prozent abwärts auf 50,60 Franken.
ra/cg
Allschwil (awp)
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