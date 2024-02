Basilea-Aktie springt zweistellig hoch: Basilea schneidet 2023 deutlich besser ab als erwartet

Für das bereits laufende Geschäftsjahr stellt die Gesellschaft weiteres Wachstum in Aussicht.

Im vergangenen Jahr setzte Basilea laut einem Communiqué vom Dienstag 157,6 Millionen Franken um, ein Plus von etwa zehn Millionen gegenüber 2022. Hierzu steuerten die beiden vermarkteten Produkte Cresemba zur Behandlung von Pilzinfektionen und das Antibiotikum Zevtera mit 150,3 Millionen den Löwenanteil bei. Davon wiederum entfielen 78,9 Millionen auf Lizenzeinnahmen (Royalties), was einem Anstieg von 21,4 Prozent gegenüber Vorjahr entspricht. 32,2 Millionen Franken flossen an Meilensteinzahlungen.

Dem standen Kosten von insgesamt 138,4 Millionen gegenüber, ein Anstieg um etwa neun Millionen. Der Betriebsgewinn kam bei 19,2 Millionen Franken zu liegen nach 18,5 Millionen im Vorjahr. Den Konzerngewinn beziffert das Unternehmen auf 10,5 Millionen nach 12,1 Millionen.

Gewinn über eigener Prognose

Damit schnitt Basilea gerade auf Gewinnebene besser ab als erwartet. Noch im November hatte die Gruppe vorgewarnt, dass der Gewinn wegen eines Zukaufs tiefer ausfallen könnte. Konkret hatte Basilea beim Betriebsgewinn eine Spanne zwischen 11 und 15 Millionen erwartet und beim Konzerngewinn 2 bis 6 Millionen.

Für das bereits angelaufene Jahr stellt das Biopharmaunternehmen nun Umsätze von etwa 183 Millionen Franken in Aussicht. Beim Betriebsgewinn sollen es etwa 30 Millionen werden und beim Konzerngewinn etwa 25 Millionen.

Am Markt wird dies mit einem zeitweise prozentual zweistelligen Kurssprung belohnt. Zeitweise gewinnen die Titel noch 8,64 Prozent auf 36,45 Franken hinzu. Das bisherige Tageshoch lag bei 38,50 Franken.

Dabei reagieren Analysten zunächst durchaus unterschiedlich auf die vorgelegten Zahlen und den Ausblick. Bei der ZKB etwa fällt die Einschätzung vergleichsweise negativ aus. Vor allem die EBIT-Prognose für 2024 liegt laut Analyst Edouard Riva klar unter dem Konsens.

Dagegen erachtet Leonildo Delgado von Baader Helvea die Zahlen und den Ausblick als sehr positiv. Auch er hebt allerdings hervor, dass die derzeitigen Konsensschätzungen zu optimistisch sei könnten.

Derweil schreibt Analyst Brian White von Calvine Partners, dass das Mittel Cresemba zur Behandlung von Pilzinfektionen in historisch wichtigen Märkten wie den USA und Europa in eine reifere Wachstumsphase eintrete. Allerdings wurde es erst kürzlich in den neuen und wichtigen Märkten China und Japan eingeführt, die zusammen 26 Prozent des Marktes für invasive Pilzinfektionen ausmachten.

Er sei 2023 vor allem von der Umsetzung der Einlizenzierungsstrategie des Managements beeindruckt gewesen. Sie habe es dem Unternehmen gestattet, das Antiinfektiva-Geschäft auszubauen und sich auf den Verlust der Exklusivität von Cresemba ab dem vierten Quartal 2027 sowohl in den USA als auch in Europa vorzubereiten.

hr/tv

Basel (awp)