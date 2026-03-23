Basilea-Aktie: Phase-1-Start für Antibiotika-Kandidat

Im Rahmen einer Phase-1-Studie wurde der Wirkstoff erstmals einem gesunden Probanden verabreicht, wie das Unternehmen Basilea am Montag mitteilte.

Der Beginn der klinischen Erprobung am Menschen markiere einen wichtigen Meilenstein für das Programm, erklärte Chief Medical Officer Marc Engelhardt in dem Communiqué. Der neuartige Wirkmechanismus biete Potenzial zur Behandlung schwerer Infektionen mit multiresistenten Krankheitserregern. BAL2420 gehört zu einer neuartigen Klasse von Antibiotika.

In präklinischen Untersuchungen habe BAL2420 eine starke und rasche bakterizide Wirkung gegen gramnegative Keime aus der Familie der Enterobacteriaceae gezeigt. Dies schliesse auch Stämme ein, die Resistenzen gegen etablierte Antibiotika aufwiesen.

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Allschwil (awp)