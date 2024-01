Basilea-Aktie mit Kurssprung: Basilea erhält erste Meilensteinzahlung nach guten Cresemba-Umsätzen in Lateinamerika

Die Herstellerin Basilea erhält daher vom Partnerunternehmen Biotechunternehmen Knight Therapeutics eine erste Meilensteinzahlung.

Knight habe von dem Antimykotikum in Lateinamerika im Jahr 2023 so viel verkauft, dass die Schwelle, durch die eine erste Umsatzmeilensteinzahlung an Basilea ausgelöst werde, überschritten wurde, heisst es in einer Mitteilung des Biopharmaunternehmens vom Freitag.

Gemäss der jüngsten verfügbaren Marktdaten beliefen sich die weltweiten "In-Market"-Umsätze von Cresemba im Zwölfmonatszeitraum zwischen Oktober 2022 und September 2023 auf 445 Millionen Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Zum Jahresende 2023 war Cresemba laut weiteren Angaben in mehr als 70 Ländern auf dem Markt, darunter in den USA, den meisten EU-Mitgliedsstaaten, China, Japan und auch Ländern in Lateinamerika. Isavuconazol ist ein intravenös und oral verabreichbares Arzneimittel gegen Pilzinfektionen.

Die Basilea-Aktie legt an der SIX zeitweise um 5,89 Prozent auf 35,05 Franke zu.

pre/hr

Allschwil (awp)