Basilea-Aktie mit kräftigem Kursplus: Biopharma-Unternehmen setzt Umsatz- und Gewinnziele für 2026 markant höher

Das Biopharma-Unternehmen erwartet neu einen Umsatz von 310 Millionen Franken, was einem Anstieg von rund einem Drittel gegenüber dem Vorjahr entspricht, wie Basilea am Dienstag in einem Communiqué mitteilte.

Bisher hatte das Unternehmen einen Anstieg um rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahresumsatz von 232,4 Millionen Franken angepeilt. Damit hätte Basilea rechnerisch einen Umsatz von 267 Millionen Franken im Gesamtjahr erreicht.

Das ist bereits die zweite Prognoseerhöhung in diesem Jahr. Bereits im August wurden die Ziele anlässlich der Publikation der Halbjahreszahlen hochgesetzt.

Die Umsätze der beiden Kernprodukte Cresemba und Zevtera sollen nun auf rund 250 Millionen Franken klettern, nachdem bisher rund 210 Millionen Franken in Aussicht gestellt worden waren. Man rechne damit, deutlich höhere Meilensteinzahlungen von rund 65 Millionen Franken zu erhalten statt lediglich rund 35 Millionen, erklärte Finanzchef Adesh Kaul in der Mitteilung. 2025 hatten Cresemba und Zevtera einen Umsatz von 194,4 Millionen eingebracht.

Gewinnsprung geplant

Zudem plant Basilea einen Gewinnsprung. Der Betriebsgewinn wird nun auf rund 115 Millionen Franken geschätzt nach bisher rund 70 Millionen Franken. Dies entspricht einem Anstieg von über 120 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 51,5 Millionen Franken.

Der Forschungs- und Entwicklungsaufwand dürfte indes leicht tiefer ausfallen als prognostiziert. Neu will Basilea rund 125 Millionen in Forschung und Entwicklung stecken, was rund 18 Prozent mehr wären als im Vorjahr. Bislang hatte die Firma mit einer Steigerung um etwa 20 Prozent gerechnet.

Der Cashflow aus den beiden Kernprodukten soll neu rund 215 Millionen Franken im laufenden Geschäftsjahr erreichen. Die bisherige Guidance hatte auf rund 180 Millionen gelautet.

"Angesichts der anhaltend positiven Dynamik von Cresemba erhöhen wir auch unser "Agenda-2030"-Ziel für den kumulierten Cashflow aus Cresemba und Zevtera von 600 Millionen auf 650 Millionen Franken", sagte der Finanzchef.

Kombinierte Studie spart Aufwand

Beim klinischen Entwicklungsprogramm für Ceftibuten-Ledaborbactam plant das Biopharmaunternehmen neu eine kombinierte Phase-2/3-Studie in einem einzigen Protokoll, das heisst ohne eine zusätzliche, konfirmatorische Phase-3-Studie. Der Studienstart sei weiterhin für Mitte 2027 vorgesehen, hiess es: "Dieser Ansatz erfordert weniger Studienteilnehmer als zwei separate Phase-3-Studien. Erste Daten aus dem Phase-2-Teil der Studie könnten so bereits Ende 2028 zur Verfügung stehen."

Für das Phase-3-Programm mit dem Mittel Fosmanogepix werden die Ergebnisse für Mitte 2028 erwartet. "Unser Ziel ist es, das Potenzial von Fosmanogepix bestmöglich auszuschöpfen und für den Markteintritt die breitestmögliche Zulassung anzustreben. Daher planen wir, die Ergebnisse beider Phase-3-Studien gemeinsam in die ersten Zulassungsanträge einzubeziehen", so Basilea.

Basilea-Aktie mit Kurssprung nach Prognoseanhebung

Die Aktien des Biopharmaunternehmens Basilea steigen am Dienstag nach einer deutlichen Anhebung der Finanzziele für das Geschäftsjahr 2026 erneut stark. Vor allem für die Umsätze mit Cresemba und Zevtera werden die erwarteten Erlöse nach oben geschraubt. Analysten legen den Fokus nun für den morgigen Kapitalmarkttag auf Details zur Pipeline.

Die Titel von Basilea stehen zeitweise mit 5,52 Prozent im Plus auf 72,70 Franken. Der Gesamtmarkt SPI notiert derweil ganz leicht im Minus (-0,02%). Die Aktien des Biopharmaunternehmens setzen damit ihren seit August anhaltenden Höhenflug fort. Damals hatte Basilea bereits anlässlich der Halbjahreszahlen den Ausblick angehoben.

Experten begrüssen Prognoseanhebung

Die Experten der ZKB bewerten die Erhöhung der Guidance sowie der Finanzziele für die "Agenda 2030" für das kommerzielle Geschäft sicherlich als positiv. Fast bemerkenswerter sei indes das Update zu den beiden Pipeline-Produkten Fosmanogepix und Ceftibuten-Ledaborbactam. Bei Ceftibuten-Ledaborbactam brauche es neu nur noch eine kombinierte Studie. Der "grösste Werttreiber" Fosmanogepix sei zudem auf Kurs für die Daten Mitte 2028. Damit verlagere sich der Fokus vom kommerziellen Geschäft auf die Pipeline. Zu dieser erwarte man am morgigen Kapitalmarkttag mehr Transparenz. Daher warte man mit der Anpassung der Schätzungen bis nach dem CMD, sehe aber durchaus "Aufwärtspotential".

Auch bei Octavian bezeichnet man die Anhebung der Prognosen als "beträchtlich". In Verbindung mit dem höheren langfristigen Ziel für die Cash-Generierung, einem effizienteren und wohl auch weniger riskanten Entwicklungsweg für Ceftibuten-Ledaborbactam sowie dem Fortschritt bei Fosmanogepix sieht man auch dort ein Aufwärtspotenzial für die eigenen Schätzungen.

jb/uh

Allschwil (awp)