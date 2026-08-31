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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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31.08.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Montagvormittag schwächer

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Montagvormittag schwächer

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 64,10 CHF ab.

Basilea Pharmaceutica
64.81 CHF 0.00%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 64,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'264 Punkten realisiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,00 CHF ab. Bei 64,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'005 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,50 CHF erreichte der Titel am 27.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,74 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,60 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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