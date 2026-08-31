Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 63,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'124 Punkten steht. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 62,60 CHF ab. Bei 64,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17'869 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Am 27.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,50 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Kursplus von 4,72 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 29,61 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,60 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie

Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt

Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt

Aktie legt zu: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA