Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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31.08.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag mit Abschlägen
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 62,60 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 62,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'185 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 62,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 7'905 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Am 27.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 66,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,59 Prozent würde die Basilea Pharmaceutica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 15.02.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 4,60 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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