Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag ohne grosse Veränderung

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Basilea Pharmaceutica-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 67,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'843 Punkten tendiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 67,00 CHF. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,80 CHF ab. Bei 67,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 418 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Bei 70,50 CHF erreichte der Titel am 21.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Kursplus von 5,22 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 33,28 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 15.02.2028 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,58 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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