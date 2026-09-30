Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr sprang die Basilea Pharmaceutica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 69,10 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'688 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 69,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 67,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 10'076 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,50 CHF) erklomm das Papier am 21.09.2026. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 2,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,58 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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