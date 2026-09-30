Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica reagiert am Mittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 67,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'716 Punkten tendiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 68,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 67,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'610 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Bei 70,50 CHF erreichte der Titel am 21.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,70 CHF am 07.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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