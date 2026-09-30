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30.09.2026 12:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica reagiert am Mittag positiv

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica reagiert am Mittag positiv

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Basilea Pharmaceutica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 67,80 CHF zu.

Basilea Pharmaceutica
69.90 CHF 3.17%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,2 Prozent auf 67,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'716 Punkten tendiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 68,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 67,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'610 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Bei 70,50 CHF erreichte der Titel am 21.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 3,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,70 CHF am 07.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’743.54 13.91 STBYEU
Short 15’287.02 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’856.64 30.09.2026 16:58:39
Long 13’335.19 19.59 SXBKNU
Long 13’030.00 13.77 SUTB5U
Long 12’479.37 8.95 SZ4B3U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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