Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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29.09.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica schiebt sich am Dienstagvormittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 68,40 CHF.
Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 68,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'761 Punkten tendiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 68,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 68,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via SIX SX 425 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Am 21.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 53,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.02.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2028 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,58 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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