Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Nachmittag schwächer

Das Papier von Basilea Pharmaceutica gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 66,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'775 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Basilea Pharmaceutica-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,40 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'739 Basilea Pharmaceutica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,50 CHF) erklomm das Papier am 21.09.2026. Mit einem Zuwachs von 6,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF. Mit Abgaben von 32,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie

Basilea-Aktie dreht ins Minus: Partner Asahi Kasei startet Studie mit Pilzmittel bei Kindern

Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt

Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt