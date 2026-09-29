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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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29.09.2026 16:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Nachmittag schwächer

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 2,6 Prozent auf 66,50 CHF.

Basilea Pharmaceutica
67.75 CHF -1.80%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Basilea Pharmaceutica gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 66,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'775 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Basilea Pharmaceutica-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,40 CHF aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 9'739 Basilea Pharmaceutica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,50 CHF) erklomm das Papier am 21.09.2026. Mit einem Zuwachs von 6,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF. Mit Abgaben von 32,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’809.54 13.94 S3PBUU
Short 15’381.38 8.82 SQZB4U
SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
Long 13’368.27 19.37 SWBZHU
Long 13’062.30 13.67 SPSB7U
Long 12’509.72 8.91 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

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