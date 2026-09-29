Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gibt am Mittag ab

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 67,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'857 Punkten steht. In der Spitze fiel die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 67,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 68,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'202 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 4,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 44,70 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 33,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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