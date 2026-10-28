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28.10.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochnachmittag gesucht
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 73,90 CHF zu.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 73,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'592 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 74,50 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23'453 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Bei einem Wert von 75,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 2,51 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Mit Abgaben von 39,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Am 16.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Basilea Pharmaceutica einen Gewinn von 4,70 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Basilea Pharmaceutica am 28.10.2026
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