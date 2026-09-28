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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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28.09.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag in Grün

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag in Grün

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Zuletzt stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 68,90 CHF.

Basilea Pharmaceutica
68.11 CHF 0.10%
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Um 09:28 Uhr stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 68,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'917 Punkten tendiert. Bei 68,90 CHF erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 528 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 2,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 54,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF aus.

Voraussichtlich am 16.02.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 15.02.2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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