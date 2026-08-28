Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteuert sich am Vormittag

Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere um 09:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'326 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 66,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'193 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 66,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 44,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,60 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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