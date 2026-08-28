Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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28.08.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteuert sich am Vormittag
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 65,70 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere um 09:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'326 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 66,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 65,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'193 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 66,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 44,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,60 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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