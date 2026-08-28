Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Freitagnachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr rutschte die Basilea Pharmaceutica-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 65,00 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'289 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 64,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 13'994 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 66,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,31 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 45,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Voraussichtlich am 16.02.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,60 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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