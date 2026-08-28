Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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28.08.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Freitagmittag im Plus
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 65,70 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere um 12:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'301 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zog in der Spitze bis auf 66,00 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 5'082 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Bei 66,50 CHF markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,22 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Basilea Pharmaceutica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.
Voraussichtlich am 16.02.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,60 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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