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27.11.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica schiebt sich am Freitagvormittag vor
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 73,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,5 Prozent auf 73,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'860 Punkten notiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 73,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 73,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'066 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2026 bei 75,80 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,71 Prozent. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2026). Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 54,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie in Höhe von 7,23 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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