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27.11.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 72,90 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 72,90 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'897 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 72,20 CHF. Bei 73,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 9'718 Stück.
Bei einem Wert von 75,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2026). 3,98 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 47,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2026). Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 52,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Voraussichtlich am 16.02.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,23 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Basilea Pharmaceutica am 27.11.2026
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