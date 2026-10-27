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27.10.2026 16:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica legt am Dienstagnachmittag zu

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Zuletzt stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 71,30 CHF.

Basilea Pharmaceutica
72.03 CHF 4.13%
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Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 71,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'592 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 75,80 CHF zu. Bei 72,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 113'550 Basilea Pharmaceutica-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,80 CHF erreichte der Titel am 27.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 6,31 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF. Mit Abgaben von 37,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 16.02.2027 gerechnet. Basilea Pharmaceutica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,68 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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