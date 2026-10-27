Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica haussiert am Mittag

Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere um 12:28 Uhr 5,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'584 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 75,80 CHF aus. Mit einem Wert von 72,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 97'203 Basilea Pharmaceutica-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.10.2026 markierte das Papier bei 75,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Am 16.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,68 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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