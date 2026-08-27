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27.08.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteuert sich am Donnerstagvormittag

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteuert sich am Donnerstagvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 65,80 CHF.

Basilea Pharmaceutica
65.01 CHF -1.49%
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Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 65,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'317 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie sogar auf 65,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 65,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'526 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 1,06 Prozent Luft nach oben. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 32,07 Prozent würde die Basilea Pharmaceutica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Basilea Pharmaceutica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,60 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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