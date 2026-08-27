Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag mit Kursplus

Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 65,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'208 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 66,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 65,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'887 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Bei 66,50 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 44,70 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,86 Prozent würde die Basilea Pharmaceutica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Die Basilea Pharmaceutica-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,60 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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