Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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27.08.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 65,60 CHF.
Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 65,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'208 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 66,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 65,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'887 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Bei 66,50 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 44,70 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,86 Prozent würde die Basilea Pharmaceutica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Die Basilea Pharmaceutica-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,60 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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