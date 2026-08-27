Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9370 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’603 0.2%  Bitcoin 64’337 1.1%  Dollar 0.8041 -0.1%  Öl 89.6 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
CrowdStrike-Aktie zieht kräftig an: Anhebung der Jahresprognose sorgt für Auftrieb
Suche...

Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2026 16:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag mit Kursplus

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 65,60 CHF.

Basilea Pharmaceutica
65.01 CHF -1.49%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 65,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'208 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 66,50 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 65,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 18'887 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Bei 66,50 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 44,70 CHF fiel das Papier am 07.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,86 Prozent würde die Basilea Pharmaceutica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Die Basilea Pharmaceutica-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,60 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie

Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt

Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt

Aktie legt zu: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA

In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten