Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 66,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'328 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 66,40 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'996 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,50 CHF. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 0,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,70 CHF am 07.11.2025. Mit Abgaben von 32,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

In der Basilea Pharmaceutica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,60 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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