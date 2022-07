Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger schicken Basilea Pharmaceutica ins Plus

Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1.5 Prozent auf 43.35 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 14'329 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 43.60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42.70 CHF. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 22'632 Aktien.

Der Verlust 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1.610 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patienten zu helfen, die an Infektionen durch Bakterien und Pilze oder Krebs erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera wurden erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera für die Behandlung schwerer bakterieller Infektionen. In klinischen Studien werden zwei potenzielle Medikamente für die gezielte Behandlung verschiedener Krebserkrankungen erprobt. Des Weiteren besitzt das Unternehmen in seinem Portfolio mehrere präklinische Wirkstoffkandidaten für die beiden Bereiche Antiinfektiva und Onkologie. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN).

Redaktion finanzen.ch