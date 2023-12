Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 34,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 14'581 Punkten steht. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie gab in der Spitze bis auf 34,05 CHF nach. Bei 34,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'847 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Bei 55,40 CHF erreichte der Titel am 21.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 61,52 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,55 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,19 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 13.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 25.02.2025 präsentieren.

In der Basilea Pharmaceutica-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,434 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

