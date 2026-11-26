Um 09:28 Uhr wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 73,90 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'789 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 74,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'215 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,80 CHF erreichte der Titel am 27.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,35 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Nachdem Basilea Pharmaceutica seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

Am 16.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 15.02.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 7,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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