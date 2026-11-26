Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 73,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'801 Punkten notiert. In der Spitze legte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 74,00 CHF zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 73,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'637 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2026 bei 75,80 CHF. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 3,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2025 bei 47,35 CHF. Mit Abgaben von 35,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF aus.

Die Basilea Pharmaceutica-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 7,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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