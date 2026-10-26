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26.10.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagvormittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 69,70 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 69,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'427 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 69,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,70 CHF. Bisher wurden heute 636 Basilea Pharmaceutica-Aktien gehandelt.
Bei 70,50 CHF markierte der Titel am 21.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 1,15 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 55,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 16.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Basilea Pharmaceutica einen Gewinn von 4,68 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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