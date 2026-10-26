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26.10.2026 12:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Mittag nordwärts

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Mittag nordwärts

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 69,50 CHF.

Basilea Pharmaceutica
69.18 CHF 1.55%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,5 Prozent auf 69,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'464 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 69,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,70 CHF. Von der Basilea Pharmaceutica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'689 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (70,50 CHF) erklomm das Papier am 21.09.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 1,44 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,70 CHF am 07.11.2025. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 55,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.

Den erwarteten Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,68 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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