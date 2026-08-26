Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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26.08.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica schiebt sich am Mittwochvormittag vor
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 65,40 CHF nach oben.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 65,40 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'469 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 66,20 CHF zu. Bei 65,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 9'907 Aktien.
Am 26.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 66,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,22 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,70 CHF am 07.11.2025. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 46,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Am 16.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Basilea Pharmaceutica einen Gewinn von 4,60 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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