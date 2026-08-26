Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 66,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'488 Punkten notiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,40 CHF. Bei 65,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 25'481 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Bei 66,40 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 32,48 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 15.02.2028 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,60 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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