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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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26.08.2026 12:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 66,00 CHF zu.

Basilea Pharmaceutica
65.99 CHF 2.14%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 66,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'508 Punkten tendiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,30 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 65,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 15'575 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 66,30 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Gewinne von 0,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,27 Prozent.

Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Basilea Pharmaceutica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 15.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,60 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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