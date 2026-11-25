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25.11.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gewinnt am Vormittag
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 74,90 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 74,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'847 Punkten tendiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 75,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 9'082 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 75,80 CHF erreichte der Titel am 27.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,80 CHF am 25.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Am 16.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,23 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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