Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 73,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie sank bis auf 72,90 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,70 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 15'413 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.10.2026 bei 75,80 CHF. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 3,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 25.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,80 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 36,24 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Basilea Pharmaceutica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,23 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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