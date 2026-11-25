Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 73,60 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'844 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 73,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,70 CHF. Bisher wurden heute 13'445 Basilea Pharmaceutica-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,80 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2026. 2,99 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 46,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 57,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Basilea Pharmaceutica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

Am 16.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 7,23 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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