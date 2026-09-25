Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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25.09.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica wird am Freitagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 68,60 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 68,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie sank bis auf 68,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 6'002 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Bei 70,50 CHF markierte der Titel am 21.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 2,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie 34,84 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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