Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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25.09.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verliert am Freitagmittag
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 68,60 CHF abwärts.
Um 12:28 Uhr fiel die Basilea Pharmaceutica-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 68,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'803 Punkten steht. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 68,50 CHF nach. Bei 69,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3'582 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Am 21.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,50 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 2,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (44,70 CHF). Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 53,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Basilea Pharmaceutica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 15.02.2028 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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